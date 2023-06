Via Napoli prepara noite especial para o Dia dos Namorados

Os casais apaixonados que fazem questão de celebrar o amor e comemorar o Dia dos Namorados podem aproveitar a noite especial que o Restaurante e Via Napoli preparou para a próxima segunda-feira, dia 12 de junho.

A casa, conhecida pelas suas deliciosas pizzas e pelo espaço amplo, servirá um jantar para os mais românticos, com tudo a que eles têm direito. A partir das 18 horas, os clientes terão um cardápio especialmente escolhido para a data – nessa noite, não haverá rodízio de pizza.

O salão será totalmente decorado para que todos entrem ainda mais no clima da data mais romântica do ano. Haverá também música ao vivo para embalar a atmosfera dos enamorados.

Os casais com filhos pequenos que não têm com quem deixar as crianças não precisam se preocupar: é que no andar superior do estabelecimento, eles contam com uma área ampla exclusiva para os pequenos, com playground e vários brinquedos. O melhor é que o espaço kids tem monitoria, assim, os pais podem aproveitar a noite com mais tranquilidade e segurança.

E para aqueles que preferem curtir a noite no conforto do seu lar, o Via Napoli oferece o serviço de delivery, com várias opções disponíveis.

Via Napoli

Av. Ricieri José Marcatto, 2531 – César de Souza

Tels: 4739-1835/

4739-1631