Via Napoli celebra 15 anos com festa julina

Uma das mais conhecidas e tradicionais pizzarias de Mogi das Cruzes está em clima de festa: a Pizzaria Via Napoli, em César de Souza, comemora neste mês 15 anos e, para celebrar a data, o restaurante está preparando uma grande celebração para os clientes.

É a Festa Julina da casa, que acontece nesta sexta e sábado, dias 15 e 16 de julho, a partir das 18 horas, e promete agradar a todos os clientes. O restaurante estará totalmente decorado com a temática julina e o cardápio terá várias opções de comidas típicas desta época.

A diversão está sendo pensada para toda a família. Enquanto os adultos desfrutam das delícias julinas e de música ao vivo, os pequenos poderão aproveitar as brincadeiras que estão sendo preparadas para o espaço kids do estabelecimento. No local, que conta com monitores, as crianças terão brincadeiras típicas, brindes e podem concorrer a prendas. Para que todos entrem no clima da festa, a sócia-proprietária Regiane Dionísio convida a irem vestidos a caráter. “Teremos várias atrações para os nossos clientes. E é com muita felicidade que convido a todos para a nossa festa”, afirma.

Ao longo da semana, a casa vem preparado vários descontos para celebrar o aniversário. Para acompanhar, é só ficar atento à página do Facebook da Pizzaria (www.facebook.com/pizzavianapoli) e aproveitar todas as ofertas.

O restaurante

O Via Napoli oferece um espaço amplo para recepcionar os clientes. O cardápio é variado: no horário de almoço, das 11h às 15h, o estabelecimento está trabalhando com pratos executivos, com pratos diferenciados de segunda a sábado, a partir de R$ 19,90, e que incluem salada, guarnição, mistura e a sobremesa. E, à noite, o carro-chefe são as pizzas, esfihas e lanches da casa.

Quem quiser degustar os produtos do restaurante em casa pode aproveitar o sistema delivery do Via Napoli, que garante uma entrega rápida e eficaz no conforto do lar do cliente.

Via Napoli

Av. Ricieri José Marcatto, 2531 – César de Souza

Tels: 4739-1835/4739-1631