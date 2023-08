Vestido comfy é a aposta da T_Jama para a meia-estação

Misturar delicadeza e romantismo – essa é a aposta da T_Jama, com o vestido PicNic, seu novo lançamento para a meia-estação.

Com decote V profundo, que valoriza o colo e alonga a silhueta, a peça traz mangas longas com elástico nos punhos e abaixo do busto, que desenha o corpo com delicadeza e traços românticos, além de dar sustentação aos seios.

O decote em U e as tiras de amarração nas costas completam o estilo confortável e o caimento solto da saia curta e o babado complementam a proposta da T_Jama de trazer uma peça única e charmosa para a meia-estação.

Confeccionada em tecido com aspecto de tricot, a estampa de listras em tons de vermelho e rosa contribuem para criar o ar romântico da peça.

“O vestido PicNic foi criado exclusivamente por nossos designers, que buscam nas passarelas as tendências mundiais de moda que conversam com nossos pilares: conforto, estilo, liberdade, personalidade e cor. Nossa proposta, como sempre é de vestir bem qualquer mulher”, explica Ligia Abravanel, sócia da T_Jama.

A proposta do lançamento na meia-estação vem da versatilidade do vestido, que pode ser usado em dias mais quentes, apenas com acessórios, e em dias mais frios, combinando com jaqueta jeans, meia calça e uma bota.