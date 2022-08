Vestibular de Medicina da UMC está com inscrições abertas

As inscrições para o vestibular de Medicina 2023 da UMC estão abertas. Ao todo são 90 vagas para o curso que é um dos mais concorridos da Universidade, com vestibulandos vindos de todos os estados do Brasil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de outubro.

A prova acontece no dia 15 de outubro às 14h na própria Universidade. Os candidatos irão realizar uma prova objetiva com vintes questões e uma prova discursiva com nove questões e uma redação. Todas as informações sobre o processo seletivo podem ser encontradas no edital localizado na página de inscrição no site da UMC.

A grade curricular do Curso de Medicina da UMC visa a formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitando o aluno a atuar com visão ética e humanística nos processos de saúde-doença em seus diferentes níveis de atendimento, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde.

Os laboratórios são modernos e equipados, contando inclusive com um laboratório de simulação realística, que tem como objetivo fazer com que os estudantes enfrentem situações simuladas de emergência preparando-os às que confrontarão durante sua vida acadêmica e profissional. As inscrições devem ser feitas através do site www.umc.br/vestibularmedicina/home/.