Vereadores tornam obrigatória a distribuição de fórmula para bebês de até um ano

Foi aprovado por unanimidade na Câmara o projeto de Lei do Vereador Milton Lins da Silva, o Bi Gêmeos (PSD) que garante a distribuição de fórmula infantil em todas as creches municipais para bebês de até 12 meses. Nos próximos dias, o PL 117/2023 seguirá para o Executivo para sanção do Prefeito Caio Cunha.

“Nossa iniciativa se fez necessária porque antes infelizmente por falta de uma regulamentação, os bebês matriculados no Inicial e com menos de 12 meses acabavam sendo submetidos a ingestão de leite integral, o que não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria para essa faixa etária”, esclareceu Bi Gêmeos.

O objetivo é regulamentar no município uma determinação da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) que não recomenda que bebês menores de 1 ano façam a ingestão de leite de vaca pelo risco de sobrecarregar o organismo da criança com substâncias que não são facilmente digeridas nesta fase do seu desenvolvimento. Em Mogi, somente as crianças matriculadas no berçário tomam fórmula.