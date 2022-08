Vereadores cobram novo Plano Municipal de Educação

Na sessão ordinária desta quarta-feira (17), a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou o Projeto de Lei nº 89/2022, apresentado pela Prefeitura. A proposta visa prorrogar o Plano Municipal de Educação para o biênio 2021/2022.

O plano, que foi aprovado em 2019, tem 25 laudas e foi elaborado pelo Conselho Municipal de Educação em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Entre as principais diretrizes do Plano estão a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a superação das desigualdades educacionais, a melhoria de qualidade social da Educação, a promoção humanística, cultural e científica,.

Apesar da aprovação, os vereadores cobraram celeridade na execução de um novo projeto, mais adequado às necessidades atuais. “Realmente é uma votação desgostosa, porque de fato a Comissão de Educação gostaria de votar um plano que atendesse às necessidades do nosso município”, analisou Malu Fernandes (SD). Ainda na tarde de quarta, Malu, que é presidente da Comissão de Educação, protocolou um requerimento assinado pela Comissão de Educação e outros vereadores, questionando o Executivo a respeito de quando será efetuada a entrega do novo Plano.

O jornal A Semana questionou a Secretaria de Educação sobre as questões levantadas pelos parlamentares e a reportagem será atualizada assim que as respostas forem encaminhadas.