Vereadores cobram EDP pela demora no retorno do abastecimento elétrico

A Câmara de Mogi aprovou uma moção que repudia a concessionária EDP Bandeirante pela demora do retorno do abastecimento em toda a região do Alto Tietê após as fortes chuvas e ventos que atingiram a área na última sexta-feira, 3. O documento legislativo é subscrito pelos vereadores Inês Paz (PSOL), Edson Santos (PSD), Bi Gêmeos (PSD), Iduigues Martins (PT) e Zé Luiz (PL).

Segundo a moção, “a Câmara, por diversas vezes, já realizou inúmeros convites e tentativas de conversas com a concessionária com a finalidade de construir soluções para a melhoria do abastecimento. Infelizmente, temos recebido como resposta o descaso e o desdém da empresa para com esta Casa Legislativa”.

Durante a sessão, os parlamentares também usaram a tribuna para lamentar a situação da rede de energia da cidade: “Essa falta de energia é recorrente nos bairros mais distantes e na zona rural. Nessa legislatura quantas moções e convites já não foram feitos para que a EDP viesse falar o que estava acontecendo?”, questionou Inês.

“Quando o poder público faz a concessão dos serviços é justamente para que tenhamos mais investimentos e agilidade na prestação dos serviços. Algumas horas sem energia elétrica é tranquilo, mas hoje, neste momento, ainda temos centenas de famílias na cidade sem energia elétrica”, pontuou Zé Luiz.

“Como vereadores, a gente vê o desespero das pessoas, pois muitas necessitam da energia para manter a saúde e outras perdendo alimentos e bens materiais. Essa moção é um importante posicionamento da Casa”, disse o presidente da Câmara de Mogi, vereador Marcos Furlan (Pode).