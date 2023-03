Vereadora Fernanda Moreno realiza a 6ª edição do “ELAS PODEM”

Está confirmado para às 18 horas do próximo dia 30 de março, na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, a 6ª edição do “ELAS PODEM”, evento em comemoração ao mês das Mulheres.

Idealizado e promovido pela vereadora Fernanda Moreno (MDB), o evento tem como intuito promover debate e ações de troca de experiências, retratando a realidade do universo feminino, com ações de superação aos desafios diários da vida. Denominado “Elas Podem Talks”, o evento terá um formato diferenciado, mais dinâmico e interativo, “troca de experiência de forma rápida e dinâmica), mas com conteúdo rico e surpreendente. Por isso, a denominação ELAS PODEM TALKS.

“São relatos e experiências de mulheres em diferentes segmentos, que merecem ser compartilhadas, por conta da perspectiva de vida”, afirma Fernanda Moreno. “A superação pode vir por diversos caminhos, na maioria das vezes, a jornada é intensa e até mesmo enigmática, pela dificuldade de se compreender o que se passa em nossas vidas”, conta.” A parte boa, é que nascemos para sermos seres resilientes, e capazes de mudar o roteiro da nossa própria história”, ,completa a parlamentar.

Sob o tema POR ENTRE RAZÕES, o evento, “Elas podem Talks” tem três palestrantes, uma convidada e uma presença ilustre – que será revelada no dia. Darão seu relato: Diiva Battista (idealizadora e presidente do movimento e ONG Resiliência Azul, que assiste cerca de 500 famílias atípicas no grupo de apoio); Samanta Alexsandra Caldereiro Marques (professora da rede Estadual de Ensino de Mogi das Cruzes e Fabíola Passos (psicóloga e especialista em Educação no Contexto da Diversidade). A cantora Henriette Fraissat terá participação especial.

“Trata-se mais de que uma homenagem. É um evento que promete mexer com o público e trazer uma nova visão de vida aos presentes”, sintetiza Fernanda Moreno.

Membro da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, Fernanda Moreno está em seu segundo mandato como vereadora (2017-2020) e (2021-2024). Sua principal bandeira é a Causa Animal (em razão do seu histórico como protetora há mais de 20 anos), porém, tem se dedicado a criar leis e políticas públicas em favor das mulheres, pessoas com deficiência, idosos e meio ambiente.

Sobre as participantes:

Diiva Battista

Moradora de Mogi das Cruzes, formada em Moda, Nutrição e Dietética, além de locutora e mestre de cerimônias, Diiva é o exemplo da mulher moderna, incansável e determinada que busca melhorias na assistência às pessoas (causas de Deficiências invisíveis) com TDAH e Autismo e para suas famílias. Mãe solo de Bruno (20 anos, com TDAH) e Luigi (10 anos- Autismo) ela é uma das principais referências no que se denomina “mães atípicas” e um exemplo de exercício diário de Resiliência – nome, inclusive, da ONG, Resiliência Azul, da qual é co-fundadora e que assiste cerca de 500 famílias atípicas no grupo de apoio.

Samanta Alexsandra Caldereiro Marques

Formada em Licenciatura Plena em Química e Licenciatura em Pedagogia, além de atuar há 15 anos na rede estadual de ensino de Mogi das Cruzes, Samanta é como a maioria das mulheres dos tempos atuais: possui uma tripla jornada: mãe, profissional e esposa, que precisa equilibrar e ser flexível nesses diferentes papéis. E mesmo com uma rotina intensa de muitos compromissos e afazeres, ela nunca descuidou de si. Aliás, foi graças ao autocuidado que se viu numa das situações mais delicadas de sua vida. Mãe, de uma jovem de 14 anos, além de modelo de como uma mulher deve ser forte, Samantha traz no corpo e na alma, as marcas de uma fênix.

Fabíola Passos

Psicóloga, especialista em Educação no Contexto da Diversidade, Fabíola Passos afirma que sua missão é apoiar crianças, adolescentes e seus familiares na jornada do crescer, sem esquecer de cuidar do nosso interior. Tem experiência em medidas de apoio ao processo de inclusão de pessoas em situação de deficiência em diversos espaços sociais, inclusive o escolar, além de atuar como Professora nos Cursos de Pós-Graduação em Educação Especial Inclusiva e em Consultoria de Projetos.

Henriette Fraissat

Moradora de Mogi das Cruzes há mais de 40 anos, Henriette Fraissat é enfermeira de formação e cantora por vocação. Veio a Mogi, a trabalho, com intuito de montar a primeira escola de enfermagem na cidade. Contudo, após acontecimentos que marcaram sua vida decidiu dedicar-se à música e ações voluntárias, participando e cantando em eventos particulares, como festas de aniversário e em bares da Capital, como o Bar Brahma, além de festas de aniversário de cidades (Bertioga, por exemplo). Ganhou projeção nacional ao participar da primeira temporada “The Voice +” (Rede Globo), chegando à semifinal.

SERVIÇO

ELAS PODEM TALKS

Data: 30 de março (quinta-feira)

Horário: a partir das 18h00

Local: Auditório Vereador Tufi Elias Andery da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes (Av. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico)