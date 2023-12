Vereador Zé Luiz muda equipe do gabinete e se prepara para 2024

O vereador José Luiz Furtado, o Zé Luiz, (PL) começou a reestruturar sua equipe pensado nas eleições de 2024. Em suas redes sociais, o parlamentar anunciou a chegada de. Carla Manhanelli, advogada e consultora política, que tem 15 anos de experiência em campanhas eleitorais e na preparação e treinamento de candidatos e mandatos eletivos.

Carla é filha de Carlos Manhanelli, um dos precursores da consultoria política no Brasil e na América Latina, em 1978. Ele foi o autor de livros como “Estratégias Eleitorais – Marketing Político”, “Eleição é Guerra – Marketing para campanhas eleitorais” e “Marketing Pós-eleitoral”.

De acordo com o vereador, a chegada de Carla é um passo importante na preparação para as eleições do próximo ano. “As eleições serão muito disputadas e precisam ser conduzidas por profissionais experientes. Fiz vários cursos com a Carla, ministrados pela Manhanelli Associados, e considero que ela tem perfil para agregar muito à nossa equipe. Estou muito feliz por ela ter aceitado o desafio de trabalhar no nosso projeto político”, disse.

Manhanelli já atuou como assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e, atualmente, coordenava o departamento de cursos e treinamentos da Manhanelli, atuando ainda como professora de Comunicação e Oratória nos cursos promovidos pela ABCOP – Associação Brasileira de Consultores Políticos e para advogados nas seções da OAB/SP.

Questionado sobre a intenção de alçar voos maiores na política já no próximo ano, Zé Luiz afirma que o mais importante é estar preparado para as oportunidades que surgirem.