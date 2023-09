Vereador pede criação de linha de ônibus de Braz Cubas ao Rodeio

Com objetivo de facilitar o acesso para os munícipes atendidos pela Unica Fisio que acaba de ser inaugurada no Jardim Rodeio, o vereador Milton Lins da Silva, o Bi Gêmeos (PSD), apresentou um pedido à Prefeitura para a criação de uma linha direta de ônibus que ligue o bairro de Braz Cubas ao Rodeio.

A proposta do vereador é para que os usuários de saúde do novo Complexo Integrado de Saúde (CIAS) “Vereador Olímpio Osamu Tomiyama, localizado no Rodeio, e que antes funcionava em Braz Cubas, não precisem realizar transferência nos Terminais Central e Estudantes, utilizando dois ônibus, tendo em vista que em razão dos tratamentos fisioterápicos muitos encontram-se com a mobilidade reduzida e encontram dificuldades para entrar e sair do transporte coletivo.

“Essa indicação vem pedindo para que a Prefeitura faça uma linha direta de Braz Cubas para o Rodeio para que os usuários do Unica Fisio não sejam impactados, lembrando que quem está fazendo um tratamento de fisioterapia, muitas vezes está com a mobilidade reduzida e a criação de uma linha facilitaria esse atendimento”, explicou Bi Gêmeos durante o seu posicionamento na sessão ordinária realizada esta semana.