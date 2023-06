Vereador pede agentes de trânsito na rotatória do Habib’s

O vereador Marcelo Porfírio da Silva, o Marcelo Bras do Sacolão, apresentou a indicação 2137/23, pedindo estudos técnicos visando a melhoria do trânsito nas cercanias da rotatória do Habib’s nos horários de pico. A solicitação do parlamentar é para que a Prefeitura intervenha com ações que tragam mais fluidez no trânsito daquela região durante o período de obras e até que os trabalhos de retirada da rotatória e demais intervenções no local sejam concluídas.

Segundo Marcelo, o local se tornou um grande gargalo do tráfego da região. “É possível verificar tal dificuldade, além da grande quantidade de veículos que ali circulam, é fomentada pela existência de diversos semáforos que não estão sincronizados, gerando assim um tempo de abertura maior para o lado da via com menos fluxo de veículos”, justifica.

Para amenizar esse problema, o vereador sugere que, nos horário de pico, a Prefeitura disponibilize agentes de trânsito no local para organizar o fluxo de passagem tanto de veículos quanto de pedestres. “Os agentes poderão, ‘in loco’, direcionar o trânsito com maior controle da necessidade apresentada, diminuindo assim o congestionamento de veículos”.