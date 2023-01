Velório de Davi Roberto acontece nesta segunda em Mogi

O celebrante Davi Roberto Cardoso faleceu neste domingo, dia 15, vítima de parada cardiorrespiratória. O velório ocorrerá na Igreja Metodista em Mogi das Cruzes (R. Duque de Caxias, 135 – Centro) a partir das 13h desta segunda (16) e o sepultamento no Cemitério São Salvador, a partir das 16h30.

Davi Roberto ficou conhecido pela voz poderosa e pelo talento em cerimoniais. Foi ele que apresentou as várias festas do jornal A Semana, onde encantava a todos os convidados com sua dedicação.

Nas redes sociais, amigos prestam suas condolências. “Dono da voz mais incrível que já ouvimos. Obrigada por fazer parte do nosso sonho e das nossas vidas, meu grande amigo”, diz Meire Fernandes. “Sr. Davi obrigado por nos ensinar tanto com a sua bondade, generosidade, carinho e tanta sabedoria… Que Deus o tenha ao lado dele e conforte o coração da família e de todos que tiveram a honra de conhecê-lo”, completa.

“Celebrante maravilhoso. Celebrou meu casamento em 2018. Gratidão, Davi Roberto, muita luz para você, onde estiver”, lamentou Raquel Santos.