Veja a nova camiseta do uniforme da rede municipal de Mogi

O jornal A Semana teve acesso às imagens das camisetas do novo uniforme dos alunos da rede municipal de ensino de Mogi. As peças serão distribuídas aos alunos, que receberão uma camisa de manga curta e outra de manga longa. O restante uniforme, composto por blusão, bermuda, calça e meia serão entregues em 2023.

A notícia do atraso na entrega do uniforme completo foi publicada com exclusividade pelo A Semana. De acordo com a prefeitura, a fornecedora das peças descumpriu o cronograma de entregas, o que comprometeu a distribuição aos estudantes.

A camiseta que será distribuída apresenta um layout diferente das que já são usadas pelos alunos hoje. Agora, o modelo apresenta a identidade visual da Prefeitura de Mogi, com o logo que remete às características e pontos turísticos da cidade.