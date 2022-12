Vasques recebe espetáculo circense para pessoas com deficiência visual nesta quinta

O Theatro Vasques recebe nesta quinta-feira (08/12) o espetáculo circense sensorial Incorpóreo, da Companhia Gravitá, às 19h. A apresentação inclusiva gratuita tem o intuito de aguçar a percepção dos espectadores, por meio da audiodescrição e é recomendada para a comunidade cega, com baixa visão e idosos.

“É uma grande conquista para a Secretaria de Cultura, poder ofertar um espetáculo tão bonito, dedicado para atender e levar cultura para pessoas com deficiências visuiais”, afirma a secretária municipal de Cultura, Kelen Chacon.

A Companhia Gravitá, considerada uma referência brasileira em acrobacias, aposta na audiodescrição para alcançar todos os olhares possíveis com o espetáculo Incorpóreo. A apresentação busca explorar todos os segmentos que permeiam a arte circense, ao propor o casamento da acrobacia com a audiodescrição. A montagem propõe tratar de maneira poética as sensações dos movimentos, por meio da audiodescrição, para possibilitar o acesso para pessoas sem ou com baixa visão.

Para executar a tradução visual o espetáculo conta com profissionais especializados da audiodescrição, com Bell Machado, Rafael Braz, Bruna Tonso e Emanuelle Alckmin. O público presente poderá participar de um bate-papo com o elenco – formado pelos acrobatas Alessandro Coelho, Débora Ishikawa e Murilo Toledo – após o espetáculo.

Companhia Gravitá

Formada em 2017, pela dupla Alessandro Coelho e Débora Ishikawa, com o intuito de pesquisar o circo e suas transversalidades de linguagem. O grupo contemplado com o Prêmio ProAC, do Governo do Estado de São Paulo, recebe destaque pelo alto nível técnico.

A ação foi possibilitada pelo Programa Ação Cultural (ProAC), com apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultra. O Theatro Vasques está localizado na rua Doutor Corrêa, 515, no Centro.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900, pelo e-mail culturamogi@mogidascruzes.sp.gov.br, pelo site da Cultura ou presencialmente na sede da Pasta, localizada na rua José Bonifácio, 516, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30.

Serviço:

Espetáculo Incorpóreo, Companhia Gravitá

Data: 08/12 (quinta-feira)

Horário: 19h

Entrada: Gratuita

Local: Theatro Vasques (Rua Doutor Corrêa, 515 – Centro)

Sessão com audiodescrição