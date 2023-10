Vamos valorizar os médicos

Na semana em que se comemorou o Dia do Médico, é necessário abrir uma discussão para falar sobre a valorização destes profissionais. Quando se fala que alguém é médico, logo vem à cabeça da maioria a imagem de uma pessoa bastante endinheirada, com o carro do ano na garagem e que passa férias em Miami todos os anos. Mas a realidade está muito aquém do que estes pensam.

Para muitos profissionais, ser médico é se desdobrar em vários locais de trabalho para poder ter uma renda razoável para sustentar a família, família esta que a maioria praticamente nem vê devido à alta quantidade de horas trabalhadas por dia. Com salários menores do que os merecidos, muitos se sujeitam a trabalhar em vários lugares. E isso, claro, se reflete na qualidade do atendimento que eles prestam.

É necessária uma carreira diferenciada para os médicos. Não se pode negar a importância da especialização. Pediatras, cardiologistas, obstetras, entre outros, são fundamentais para compor um sistema de saúde. Esses profissionais passaram por anos de residência, onde enfrentaram dificuldades como bolsas defasadas, falta de auxílios para alimentação e moradia e de direitos básicos de qualquer trabalhador, como adicional de insalubridade e licenças maternidade e para tratamento de saúde. Eles merecem ser mais valorizados. Porque é deles que depende a nossa vida.

CHARGE DA SEMANA, POR GABI COSTA