Vai reformar sua casa em 2024? Veja que cores combinam melhor com cada ambiente

Seja em casa ou no escritório, é comum escolhermos cores para compor o ambiente e deixá-lo mais bonito. Seja de maneira consciente ou não, muitas vezes essas escolhas podem impactar diretamente aqueles que moram ou passam uma parte do dia neste lugar.

Ao pensar na decoração de um ambiente, é essencial considerar o impacto das cores no humor e psicológico das pessoas. A designer de interiores Amanda Glória explica que as cores têm sim impacto nas nossas emoções e podem, inclusive, influenciar na tomada de decisões. Ela fala ainda da importância da orientação de um profissional qualificado para um estudo mais aprofundado sobre o tema, traduzindo as preferências e necessidades individuais em escolhas de cores estrategicamente planejadas:

“Com um conhecimento aprofundado das teorias das cores, psicologia e design de interiores, um profissional poderá recomendar combinações de cores que complementam a função de cada ambiente e refletem a personalidade dos moradores ou o propósito do espaço”.

O azul, por exemplo, é, de acordo com Amanda, uma escolha ideal para quartos e salas de estar, transmitindo uma sensação de tranquilidade e serenidade. Para criar um ambiente estimulante e energizante, o amarelo é uma ótima opção, sendo ideal para espaços de alimentação e convívio social, despertando a criatividade e o otimismo. “Se o objetivo é trazer uma conexão com a natureza e uma sensação de frescor, o verde é a escolha perfeita, sendo associado à tranquilidade, equilíbrio e crescimento, sendo uma excelente opção para ambientes de descanso e relaxamento, assim como para salas de leitura. Já o vermelho, uma cor intensa, transmite paixão, dinamismo e energia, tornando-se uma escolha interessante para áreas de lazer e exercícios físicos”, sugere.

A designer explana que, na prática, ao redecorar um espaço, recomendo considerar a função de cada ambiente e o efeito desejado. “Ao equilibrar as cores de maneira cuidadosa, é possível promover um ambiente aconchegante e acolhedor, contribuindo positivamente para o bem-estar e a experiência das pessoas que frequentam o espaço”.

Sobre Amanda Glória

Natural de Itanhaém, no litoral de São Paulo, Amanda Glória é formada em Design de Interiores pela ETEC Presidente Getúlio Vargas. Antes mesmo de se formar. já dava aulas de SketchUp e AutoCAD, softwares de modelagem de maquetes eletrônicas e detalhamento de projetos. Sua trajetória profissional inclui uma passagem pelo Studio Kaza, com a arquiteta Suellen Figueiredo, e venda de móveis planejados.

Em janeiro de 2023, criou a Amanda Glória Interiores, onde oferecia prestação de serviços de empreitada e consultoria especializada de design de interiores.