Vagas de trabalho são abertas no Mogi Shopping

Lojas do centro comercial estão com vagas para candidatos à procura de colocação no mercado de trabalho

Diversas operações do Mogi Shopping estão contratando profissionais nesta semana. São 14 vagas disponíveis em segmentos diversos, com ênfase em vendas e atendimento ao cliente, mas também possui para postos na parte gastronômica. As oportunidades constam no painel do empreendimento atualizado com base nas informações disponibilizadas pelos lojistas.

As vagas são, em geral, destinadas a maiores de 18 anos. Os critérios para a efetivação, porém, variam e são estabelecidos pelos contratantes, como ter ou não experiência, proatividade e boa comunicação, disponibilidade de horário, entre outros.

Em alguns casos, currículos devem ser deixados diretamente no estabelecimento que está recrutando; em outros, é possível encaminhar os dados por e-mail ou WhatsApp.

Informações detalhadas com relação às vagas disponíveis, como requisitos e onde e como entregar currículo, podem ser consultadas no site (http://www.mogishopping.com.br/TrabalheConosco) e também por meio do aplicativo do centro de compras e lazer, na aba “Trabalhe Conosco”. O APP Mogi Shopping está disponível para download nos sistemas IOS e Android.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, no site (www.mogishopping.com.br) ou telefone: (11) 4798-8800.

Confira as vagas de emprego no Mogi Shopping:

1. Smart Technology

Cargo: Vendedor(a)

Horário: 14h às 22h

Faixa Salarial: Inicial de R$ 1.800,00 + premiação.

Descrição: Ter experiência para atuar como vendedor(a) de quiosque de acessórios para celular, smartwatches, capas e aplicação de películas. Encaminhar o currículo para (11) 91241-0388

2. Ótica Chilli Beans

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Venha fazer parte da ótica mais apimentada do Mogi Shopping. Ter experiência em ótica é um ótimo diferencial.

Horário: 12h às 20h ou 14h às 22h.

Salário: R$1.992,00 + comissões + bonificações

Enviar currículo para: oticachillibeansmogi@gmail.com

3. Fdek

Cargo: Vendedor(a)

Horário: 16h às 22h

Faixa Salarial: a combinar.

Descrição: atuar no atendimento de clientes.

Deixar currículo no quiosque FDEK (ao lado da Fast Shop) ou enviar no e-mail: quiosquefdek@gmail.com

4. Riachuelo

Cargo: Atendente

Horário: 14h30 às 22h30.

Descrição: Atuar no atendimento de clientes com dinamismo e proatividade. Escala 6×1 . Com disponibilidade de horário e disponibilidade para finais de semana e feriados.

Deixar currículo na loja.

5. Spoleto

Cargo: Auxiliar de cozinha

Descrição: Maior de 18 anos, com experiência, residir em Mogi das Cruzes e disponibilidade de horário. Salário à combinar, prêmio, VT, refeição, seguro de vida e registro em carteira.

Enviar currículo para: mogi@spoleto.com.br

6. Rivoli

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vendedor(a), salário fixo R$ 1.933,00, premiação de vendas mensal de R$ 1.000,00 a R$ 3.000,00. Horário de trabalho: 14h até 22h.

Enviar Currículo para (12) 99794-5536

7. Rivoli

Cargo Operador(a) de caixa

Descrição: Caixa Administrativa.

Carga horária: 44h semanais, escala 6×1.

Horário: 14h às 22h

Remuneração: R$ 2.138,00, Vínculo: CLT Benefícios: VT + Quebra de caixa R$ 97,00 + Ajuda de custo feriados trabalhados.

Enviar currículo para (12) 99794-5536.

8. Arranjos Express

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Ateliê de Costura contrata vendedora com experiência em vendas e que tenha disponibilidade de horário. Ser pontual.

Salário: Piso + Comissão + VT.

Deixar currículo na loja, enviar para (11) 99015-4071 ou email: arranjosexpressmogi@gmail (Com Elisângela).

9. L’Occitane

Cargo: Atendente

Horário: 14h0 às 22h

Faixa Salarial: R$ 1.993,00 + VT Transporte + benefícios

Descrição: Atuar no atendimento de vendas dos nossos produtos, com excelência e brasilidade.

Interessados, por favor, enviar o currículo para o número (12) 99600-0986

10. Piticas

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: atuar no atendimento de clientes.

Horário: 13h30 às 22h.

Faixa Salarial: a combinar.

Deixar currículo na loja

11. Arezzo

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: maior de 23 anos, ter boa comunicação oral, disponibilidade de horário, ser simpático(a) e gentil para prestar o melhor atendimento ao cliente, ser ágil, experiência de atendimento em lojas.

Descrição: Horário: 14h às 22h.

Faixa Salarial: a combinar.

Deixar currículo na loja.

12. Divino Fogão

Cargo Operador(a) de caixa

Descrição: 14h às 22h20.

Ter experiência com atendimento ao cliente, venda de pratos, porções e bebidas, organização do ambiente de trabalho, reposição de buffet e descartáveis.

Enviar currículo para (11) 97073-5827

13. Divino Fogão

Cargo: Auxiliar de cozinha

Horário: 14h às 22h20

Descrição: Ter experiência de 1 ano na área de preparo de pratos e porções, montagem de pratos a la carte e delivery, saladas e sucos. Limpeza e organização do ambiente de trabalho.

Enviar currículo para (11) 97073-5827

14. Divino Fogão

Coordenador (a) de loja

Descrição: Ter disponibilidade de horário

Ter experiência de 1 ano com restaurante, ser persuasivo, ter liderança, proativo e ter iniciativa.

Enviar currículo para (11) 97073-5827