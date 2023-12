Vagalume terá atendimento suspenso neste fim de semana

O Vagalume Pronto Atendimento Infantil, localizado no bairro do Mogilar, passará por serviços de manutenção da cabine de energia elétrica no próximo final de semana. A suspensão do atendimento será necessária das 7 horas do sábado (09/12) até às 7 horas do domingo (10/12).

Neste período, a Secretaria Municipal de Saúde orienta os munícipes para procurarem o Pronto Atendimento Infantil 24 horas do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, que fica na rua Guttermann, 577, em Braz Cubas.

O serviço de manutenção contempla ajustes e ações preventivas necessárias para garantir o bom funcionamento da infraestrutura da unidade, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, oferecendo atendimento de urgência e emergência para o público infantil.