Vagalume Saúde Infantil comemora um ano com mais de 100 mil atendimentos 

O Vagalume Saúde Infantil realizou 106.277 atendimentos médicos no primeiro ano de funcionamento, com um total de 80.058 crianças acolhidas. A unidade oferece assistência completa, especializada e humanizada para o público infantil, além de uma estrutura especialmente projetada para receber crianças com transtorno do espectro autista e outras necessidades, das quais foram atendidas 1.544 nos últimos 12 meses.

Entre os serviços prestados estão 1.949 assistências psicológicas para casos de urgência e emergência de pacientes, pais ou responsáveis, outro importante diferencial do serviço. “Os psicólogos do Vagalume prestam atendimentos específicos para crianças autistas, vítimas de violência ou no acolhimento de pais ou responsáveis aflitos com uma complicação do caso ou na espera de um exame ou transferência do filho, por exemplo”, explica a secretária adjunta de Saúde, Rosângela Cunha. O atendimento psicológico funciona das 10 às 22 horas.

Ela destaca, ainda, outro ponto favorável registrado no primeiro ano de funcionamento do Vagalume: a alta resolutividade dos casos. De março de 2023 até fevereiro de 2024, foram realizadas 698 transferências pelo Samu – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ou seja, menos de 1% dos pacientes que passaram pela unidade precisaram de internação hospitalar ou serviços médicos especializados.

O Vagalume Saúde Infantil foi inaugurado no dia 4 de março do ano passado, mas aberto ao público no dia 6. Além dos serviços já mencionados, a unidade também realizou 26.547 exames de raio-x, 8.650 aplicações de medicamentos e 6.474 procedimentos de inalação.

A unidade funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. As equipes médica e de enfermagem são especializadas em Pediatria e o atendimento prioriza casos de emergência, conforme classificação de risco realizada na chegada de cada paciente.

A nova estrutura conta com seis consultórios médicos; 15 pontos de inalação; três leitos de emergência e cerca de 100 lugares de espera em recepções lúdicas e acolhedoras. Para completar, a unidade possui farmácia interna instalada para atendimento exclusivo dos pacientes em consulta no local.

1º ANIVERSÁRIO DO VAGALUME

Principais números

Atendimentos: 106.277

Crianças atendidas: 80.058

Atendimentos psicológico: 1.949

Crianças com TEA ou deficiência: 1.544

Raio-X: 26.547

Medicação: 8.650

Inalação: 6.474

Transferências pelo SAMU: 698



Fonte: Secretaria Municipal de Saúde