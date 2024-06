Vacinação humana antirrábica acontece em Mogi das Cruzes

A campanha é para profissionais com exposição aos animais

Começou no dia 10 de junho e vai até o próximo dia 21, a vacinação antirrábica humana para profissionais com exposição a animais. A campanha, organizada pela Secretaria de Saúde de Mogi das Cruzes, é destinada para funcionários, de qualquer função, de estabelecimentos de prestação de serviços diretos a animais domésticos, silvestres e/ou de criação no município, como clínicas e hospitais veterinários, serviços de banho e tosa, e ONGs que abrigam animais (sejam recolhidos/ para doação ou outra finalidade).

Para receber a dose, é necessário apresentar documento de identificação pessoal, CPF ou cartão SUS, comprovante do local de trabalho que presta serviços diretos a animais (crachá, holerite ou declaração de trabalho assinada pelo responsável do estabelecimento em papel timbrado ou com carimbo com dados empresariais), além das cadernetas de vacinação antirrábica anterior e vacinação de rotina, se houver.

A imunização pré-exposição pode ser feita em qualquer posto de saúde (UBS e USF) de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

A raiva

A raiva é uma doença infecciosa viral aguda que acomete mamíferos e pode ser transmitida aos humanos pela mordedura, lambedura e arranhadura de animais infectados com o vírus. A doença é caracterizada por sintomas neurológicos em animais e seres humanos. O vírus multiplica-se no local da lesão e migra para o sistema nervoso e, a partir daí, para diferentes órgãos, principalmente para as glândulas salivares, sendo eliminado pela saliva.

Em caso de mordida, a pessoa deve procurar atendimento médico para receber o imunizante.

