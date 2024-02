Vacinação contra a dengue em Mogi começa nesta 3ª; veja como vai funcionar

A Prefeitura de Mogi das Cruzes inicia a vacinação contra a dengue nesta terça-feira (20). As doses do imunizante Qdenga, da farmacêutica Takeda, foram retiradas pelo município nesta segunda-feira (19) e serão disponibilizadas em cinco unidades de Saúde: Vila Natal, Ponte Grande, Vila Nova Aparecida, Braz Cubas e Nova Jundiapeba.

Das doses enviadas pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo ao Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE), localizado no bairro do Rodeio, 12.143 foram destinadas ao município de Mogi das Cruzes, especificamente para vacinação na faixa etária inicial (de 10 e 11 anos).

Por conta do número limitado de doses, o Programa Nacional de Imunizações, definido pelo Ministério da Saúde, orienta que a vacinação seja iniciada em crianças de 10 e 11 anos, parte da faixa etária mais afetada pela doença.

Nas próximas etapas, as doses serão liberadas para crianças e adolescentes até 14 anos – em Mogi das Cruzes, o público-alvo de 10 a 14 anos a ser vacinado é estimado em cerca de 30 mil crianças e adolescentes.

A vacinação em cinco unidades (confira abaixo) foi a estratégia inicialmente adotada pela Secretaria Municipal de Saúde para atender às normas técnicas de armazenamento das doses repassadas na última sexta-feira (16) pelo Governo do Estado. “Para evitar qualquer oscilação de temperatura no período noturno, a orientação é levar e buscar as doses diariamente”, explica a chefe da Vigilância Epidemiológica, Lilian Peres Mendes.

O horário de atendimento será das 9 às 15 horas e, nesta primeira semana, a vacinação se estenderá inclusive no sábado (24/2).

O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre a primeira e a segunda dose.

Serviço

Faixa etária inicial: 10 e 11 anos – novas idades serão liberadas posteriormente, com a chegada dos lotes adicionais.

Quais documentos levar: Documento pessoal do adolescente e do responsável que o acompanha; caderneta de vacinas de rotina; comprovante de endereço ou cartão SIS.

Importante: não serão vacinadas pessoas residentes fora das áreas contempladas com a vacinação definidas pelo Ministério da Saúde.

Contraindicações: pessoas com Imunossupressão doenças ou terapias imunossupressoras, transplantes, HIV/AIDS), gestantes e lactantes.

Precauções e adiamento da vacinação: as situações abaixo devem relatadas para que seja investigado cada caso, a saber se a vacina será contra indicada ou não, ou ainda adiada, conforme a situação da pessoa:

• Pessoas com histórico de alergias graves a um dos componentes da vacina ou dose anterior;

• Em casos de doenças agudas com febre;

• Pessoas com doenças crônicas ou com problemas de coagulação;

• Adolescentes com potencial de engravidar: evitar a gravidez por 3 meses;

• Adolescentes que tiveram dengue recentemente, devem aguardar 6 meses para receber a 1ª dose;

• Adolescentes que porventura tenham sido vacinados no serviço privado, não receberão a dose novamente.

Locais de vacinação

UBS Braz Cubas: rua Padre Álvaro Quinones Zuniga, 340

UBS Ponte Grande: av. Lothar Waldemar Hohene, 70

UBS Vila Natal: rua Cardoso Siqueira, 2.650

UBS Vila Nova Aparecida: rua Aloisio Azevedo, 53

USF Nova Jundiapeba: rua Dolores de Aquino, 601

Dias e horário de vacinação: de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas. Nesta primeira semana, a vacinação também acontecerá no sábado (24)