Vacinação contra a Covid será em livre demanda para público a partir de 12 anos

A Secretaria Municipal de Saúde realizará vacinação contra a Covid-19 em livre demanda, sem necessidade de agendamento prévio, no período de 19 de dezembro a 6 de janeiro, para população com idade a partir de 12 anos e adultos. O objetivo é facilitar o acesso da população às doses e ampliar a proteção contra o vírus no período de festas de final de ano e férias escolares.

O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, em 19 Postos de Saúde, conforme a capacidade operacional de cada unidade.

Crianças

Para a faixa etária de 3 a 11 anos, que deve ser imunizada com a Coronavac, o agendamento permanece obrigatório pelo www.cliquevacina.com.br ou SIS 160.

Já a Pfizer Baby, neste momento com aplicação da segunda dose, possui agenda interna pelo Sistema Integrado de Saúde. Mogi das Cruzes aguarda a chegada da vacina de Pfizer Pediátrica para abertura de novas agendas.

Unidades com livre demanda de vacinação de 19/12 a 06/01

UBS ALTO IPIRANGA

UBS BOTUJURU

UBS BRAZ CUBAS

UBS JARDIM MARICÁ

UBS JARDIM CAMILA

UBS JARDIM IVETE

UBS JARDIM UNIVERSO

UBS JUNDIAPEBA

UBS MINERAÇÃO

UBS PONTE GRANDE

UBS SABAÚNA

UBS SANTO ÂNGELO

UBS SANTA TEREZA

UBS VILA DA PRATA

UBS VILA JUNDIAÍ

UBS VILA MORAES

UBS VILA NATAL

UBS VILA NOVA APARECIDA

UBS VILA SUISSA