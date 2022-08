Uso de máscaras deixa de ser obrigatório nas escolas a partir desta quinta

A Prefeitura de Mogi das Cruzes informa que, a partir desta quinta-feira (01/09) de acordo com o Decreto nº 21.157 de 10/08/2022, o uso de máscaras faciais deixará de ser obrigatório em todos os estabelecimentos de ensino da cidade, sejam públicos ou privados, de Educação Infantil, fundamental, médio, técnico e superior.

O uso das máscaras permanece obrigatório no Transporte Público e estabelecimentos de Saúde. As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município.

O novo decreto também estabelece que os servidores municipais contactantes com casos confirmados de Covid-19 não serão mais afastados. O afastamento somente será para tratamento da própria saúde, conforme atestado médico com o diagnóstico positivo.

Confira o decreto aqui.