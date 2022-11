Morre Guilherme de Pádua, assassino da filha de Gloria Perez, diz pastor…

Guilherme de Pádua recentemente fez uma live em seu perfil no Instagram pedindo perdão a todos que ele feriu em especial a autora Glória Perez

Morreu hoje o ex-ator e pastor batista, Guilherme de Pádua, aos 53 anos, vítima de um infarto, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

A informação foi confirmada em live feita pelo pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha. “Pouco antes das 22h, recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Pra mim foi um impacto muito grande, porque hoje de manhã eu dirigi o culto e ele estava com a esposa no primeiro banco. Ele praticou aquele crime tão terrível com a Daniela Perez, foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Ele tava dentro de casa, caiu e morreu. Acabou de morrer”, relatou Márcio.