Universidade Zumbi dos Palmares amplia cursos para população em vulnerabilidade social

Universidade Zumbi dos Palmares começa o ano de 2024 com grande novidade: a Faculdade da Beleza

O aprendizado terá baixo custo entre R$ 100 e R$ 250 e curto período de duração. Mesmo com vestibular em andamento a instituição não para de disponibilizar formação focada em pessoas com vulnerabilidade social.

A Universidade Zumbi dos Palmares completará em 2024 vinte anos como a primeira instituição de ensino superior do Brasil e da América Latina de viés antirracista e voltada a comunidade negra. E, consciente de sua responsabilidade, para além de proporcionar ensino superior de qualidade e de baixo custo, a entidade também se preocupa com o empreendedorismo.

A partir dessa preocupação surgiu, em 2023, o curso de trancista da Zumbi. Trata-se de aprendizado profissional rápido que, de forma célere, pode se tornar negócio rentável em uma das áreas mais promissoras. Como o curso de trancista foi sucesso absoluto, ele se tornou o primeiro passo de algo maior: a Faculdade da Beleza.

O projeto que está sendo lançado já neste início de ano será abrangente e passará por todos os aspectos que fazem parte desse universo, que não precise de intervenção e aparatos médicos. Os alunos aprenderão como lidar com cabelos, unhas, maquiagem e tudo mais relativo ao campo da beleza.

Para começar, a Faculdade da Beleza oferece os cursos de trancista, Módulos I e II. Eles terão o custo de R$ 100 e R$ 250, respectivamente e com duração de três meses cada. “Em 20 anos de história a Universidade Zumbi dos Palmares vem proporcionando ensino de qualidade em diversas áreas do conhecimento que são importantes para elevar o nível educacional dos jovens, especialmente os negros. Ao longo do tempo, percebemos que incentivar o empreendedorismo também deve fazer parte do escopo de aprendizado na Zumbi. Por isso lançamos no ano passado o curso de trancistas, que teve estrondoso sucesso. Agora, em 2024 inovaremos novamente com o a Faculdade da Beleza. Uma ótima oportunidade para aprender uma nova profissão, com possibilidade de retorno financeiro rápido”.

Vestibular 2024

Quando o assunto é começar o ano de forma diferente e inovando, adquirir novos conhecimento na Zumbi é uma opção muito viável. A Universidade está com o seu processo seletivo aberto, com cursos em valores acessíveis, ensino de qualidade e fácil acesso ao campus da instituição.

Os cursos de graduação disponíveis são: Administração, Direito, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Gestão de Segurança Privada, Transporte Terrestre, Segurança da Informação e Gestão de Recursos Humanos.

Mais informações em: www.zumbidospalmares.edu.br e nos telefones: 3325-1000 e 99638-1398.

A Zumbi ainda oferece atividades extras como Coral, Atlética, Capoeira e Escola de Samba. Além de eventos como a Virada da Consciência e o Troféu Raça Negra, que em 2023 homenageou a jornalista Glória Maria.