Unipiaget participa de ação de prevenção às hepatites virais na estação Suzano

lunos do curso de Enfermagem do Unipiaget irão participar de uma ação para prevenção às hepatites virais na Estação Suzano, da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), nos dias 17 (quinta-feira) e 19 (sábado) de agosto. O evento é uma parceria entre a instituição de ensino, Rotary Club do município e CPTM.

A ação será das 16h às 19h. Além das orientações, serão realizados 150 testes de triagem para as hepatites B e C para os passageiros.

A parceria entre o centro universitário e o Rotary foi selada em uma reunião entre a pró-reitora acadêmica do Unipiaget, Poliana Lima, e os representantes da entidade: Mário Egashira (Rotary Club Suzano), Jose Augusto Filho, Rotary Club Sul e Alberto Hideiyuki Kariya (Rotary Club Satélite de Suzano Baruel).

Para a pró-reitora acadêmica, parcerias como essa somam forças entre instituições e permitem a realização de ações que beneficiam a sociedade. “É nossa responsabilidade divulgar o conhecimento e promover saúde junto à população, permitindo o aprendizado técnico e humanizado aos nossos alunos”, destaca.

A coordenadora do curso de Enfermagem, Débora de Oliveira Cortez, afirma que ações como esta fazem toda a diferença na vida dos estudantes. “O enfermeiro exerce um papel fundamental como educador, frente às ações realizadas com a população, e é de extrema importância que nossos estudantes desenvolvam estas habilidades ao longo do curso. O desenvolvimento desta competência colabora com a melhora da qualidade de vida da comunidade”, finaliza.

Reunião da pró-reitora acadêmica, Poliana Andrade, com os representantes do Rotary para acertar a ação

Sobre as hepatites virais

A hepatite é a inflamação do fígado e um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Esta doença pode ser causada por vírus, uso de alguns remédios, álcool e outras drogas. Além disso, pode ser também causada por doenças autoimunes, metabólicas e genéticas.

Esta é uma doença silenciosa, que nem sempre apresenta sintomas, mas quando aparecem podem ser: cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.

No Brasil, as hepatites virais mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C, no entanto podemos encontrar com menor frequência infecções pelos vírus D e E.

A hepatite A é transmitida de pessoa para pessoa quando os alimentos ou a água estão contaminados por fezes contendo o vírus. Sua prevenção acontece com a melhora das condições de higiene e de saneamento básico, lavar sempre as mãos, consumir apenas água tratada, evitar contato com valões, riachos, enchentes ou próximo de onde haja esgoto a céu aberto.

Já a Hepatite B (causada pelo vírus da hepatite B – HBV) e a Hepatite C (causada pelo vírus da hepatite C – HCV), estão presentes no sangue. A transmissão destas duas ocorre pelo compartilhamento de objetos contaminados como agulhas, seringas, barbeadores, sexo sem camisinha com uma pessoa contaminada.

Por ser uma doença muitas vezes silenciosa, sem sinais e sintomas, frequentemente se tornam doenças crônicas que podem evoluir para quadros de cirrose, câncer, necessidade de transplante e até a morte.

Segundo o Ministério da Saúde, a taxa de mortalidade da hepatite C, por exemplo, pode ser comparada ao HIV e à tuberculose.