União Suzano vence Araguainense na Copinha

Na terça-feira (7), o União Suzano Atlético Clube (Usac) venceu o União Araguainense-TO por 2 a 0 e depende de uma vitória simples na última rodada para garantir a classificação à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Os gols, marcados por Guilherme Santos e Amarildo, posicionaram a equipe anfitriã na terceira colocação do Grupo 24, disputado no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão.

No outro jogo do grupo, o Red Bull Bragantino venceu o Avaí-SC por 4 a 3 e carimbou vaga para a segunda fase. Na sexta-feira (10), o Usac enfrenta os catarinenses precisando vencer por qualquer placar para avançar.

O jogo teve domínio do time de Suzano, com diversas chances para marcar ao longo do primeiro tempo. Os gols saíram no segundo tempo.

No segundo jogo do dia no Suzanão, Red Bull Bragantino, que disputa a série A do Campeonato Brasileiro, e Avaí, que integra a série B, fizeram o confronto mais pesado do grupo, com vitória do time paulista, em 4 a 3.

Com os resultados do dia, o Bragantino segue na liderança do Grupo 24 com seis pontos conquistados e classificação garantida. O Avaí é o vice-líder com três pontos, mesma pontuação do Suzano, terceiro colocado, que perde no critério de desempate de gols feitos. União Araguainense-TO completa a classificação do grupo, com nenhum ponto conquistado.

A última rodada da primeira fase será realizada na sexta-feira (10/01), no Suzanão. União Araguainense e Bragantino jogam às 13 horas e, às 15h15, Suzano e Avaí decidem quem vai avançar à segunda fase da Copinha.

O secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, enalteceu a equipe da casa pelo ótimo trabalho realizado e convocou a torcida para apoiar o time rumo à classificação. “Queremos ver o Suzanão lotado para este que será um dos jogos mais importantes do Usac nos últimos anos. Chegamos nesta condição graças ao excelente trabalho realizado pelo clube. Vai ser lindo vencer o jogo e ver nosso time se classificando para a segunda fase da Copinha”, declarou o chefe da pasta.

Crédito: Wanderley Costa/Secop Suzano

Vitória suzanense veio por 2 a 0