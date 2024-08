UMC recebe certificado da Receita Federal pelos serviços prestados à comunidade

A UMC recebeu, na sexta-feira (01), a certificação NAF-UMC (Núcleo de Apoio Fiscal), da superintendência da Receita Federal, na 8ª Região Fiscal. A conquista foi resultado da prestação de assistências fiscais gratuitas realizadas no primeiro semestre de 2024, com mais de 400 atendimentos à população, que ajudou a contribuir para a promoção da Cidadania Fiscal. Essa é a segunda vez que a Universidade recebe a certificação.

De acordo com o coordenador do curso de Ciências Contábeis e Administração, o professor João André Tavares Fernandes, receber o certificado significa que os esforços em servir a comunidade estão gerando bons frutos: “Gostaria de deixar meus agradecimentos aos alunos pela participação e empenho e ao professor Welinton dos Santos, responsável pelo NAF-UMC, pelas ações prestadas à comunidade de Mogi das Cruzes e região. Destaco ainda a importância da prática e dos conhecimentos adquiridos na ação para a formação dos alunos”.

Como um programa da Receita Federal do Brasil em parceria com a UMC, o NAF oferece assistência fiscal gratuita à população de baixa renda e é conduzido por alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da instituição, sob a supervisão de professores.

Nos primeiros seis meses de 2024, o Mutirão de Imposto de Renda da UMC teve um aumento de 27% na procura pelo serviço em relação a 2023. Foram 437 atendimentos (tanto presenciais quanto on-line). A iniciativa da edição de 2024 teve como público-alvo aposentados e indivíduos com dificuldades no manuseio de ferramentas digitais do governo.

Dentre as ações sociais realizadas pelo programa, estão serviços como: emissão de recibos e declarações completas, impressão de DARFs de pagamento, regularização de CPFs cancelados, além de consultas sobre a situação fiscal de pessoas físicas e jurídicas. O NAF-UMC segue realizando atendimentos gratuitos mediante agendamento prévio pelo e-mail (ir@umc.br).

A universidade realizou mais de 400 atendimentos à população, neste ano