UMC promove mutirão para a declaração do Imposto de Renda

Em abril, a Universidade de Mogi das Cruzes realizou 74 declarações de Imposto de Renda, atendendo 87 contribuintes presencialmente. Agora em maio, já estão agendados cerca de 123 procedimentos para a declaração de imposto de rend.

Nos próximos dias 6, 13 e 20 de maio, das 9h às 16h30, os contribuintes que precisam fazer a declaração do Imposto de Renda 2023 podem contar com o mutirão UMC. O trabalho será supervisionado por professores e realizado por alunos do curso de Administração e Ciências Contábeis.

O contribuinte também pode procurar o atendimento na UMC em dias de semana, por meio de agendamento prévio feito pelo e-mail; impostoderenda.umc@gmail.com.

QUEM PRECISA DECLARAR O IMPOSTO DE RENDA?

É obrigado a declarar o Imposto de Renda, em 2023, quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 ou rendimentos isentos acima de 40 mil reais no ano de 2022.

DOCUMENTOS QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA A DECLARAÇÃO:

– Última declaração do Imposto de Renda entregue à Receita Federal;

– Comprovantes de rendimentos fornecidos pelas fontes empregadoras;

– Informes de rendimentos financeiros de bancos onde mantém conta corrente;

– Carnê do IPTU;

– Em caso de veículos, informar o ano de fabricação e o modelo;

– Recibos de despesas médicas e com educação, referentes a 2022, próprios e dos dependentes;

– Informar o CPF dos dependentes com 12 anos de idade ou mais.

Os interessados devem comparecer nos dias indicados na UMC e retirar a sua senha, o acesso será feito pela portaria do Prédio 1 do campus, na Avenida Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, 200.