UMC inova no tratamento pós-Covid

Os smartwatches, ou relógios inteligentes, oferecem uma variedade de funcionalidades que vão além do simples acompanhamento do tempo. Eles podem ser bastante úteis e são muito usados para rastrear atividades físicas, como passos dados, distância percorrida, calorias queimadas e frequência cardíaca.

Mas os aparelhos podem, inclusive, ser utilizados para monitorar situações de saúde, inclusive em pacientes que foram diagnosticados com Covid-19.

No último dia 15, a Policlínica UMC recebeu a visita da diretora geral e pesquisadora do Instituto de Saúde do Estado de São Paulo, Silvia Bastos de Paulo. A visita ocorreu no Núcleo de Práticas, onde a especialista acompanhou mais uma fase dos resultados parciais do projeto financiado pela FAPESP — Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, conduzido pela UMC. Este projeto visa o monitoramento de longo prazo e remoto da frequência cardíaca para a detecção da síndrome de taquicardia ortostática postural (POST) após o diagnóstico de Covid-19.

Durante o andamento do projeto, foram realizados testes em aproximadamente 40 pacientes, utilizando a tecnologia de novos smartwatches em conjunto com o processamento em tempo real da plataforma FLEEM System®.

A Frequência Cardíaca (FC) foi medida remotamente por meio dos relógios, seguida pelo cálculo da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC). Paralelamente, um eletrocardiograma (ECG) foi utilizado como comparativo oficial em relação aos smartwatches. O professor e pesquisador do Núcleo de Práticas Tecnológicas (NPT) da UMC, Daniel Gustavo Goroso destaca: “Para validar esse procedimento de detecção, os valores obtidos serão comparados com o padrão-ouro (teste de inclinação) realizados em diversos pacientes.”

A próxima fase do projeto de pesquisa está agendada para 2024, onde serão conduzidos novos testes e monitoramentos cardíacos, sem a necessidade de comparativos com os eletrodos, uma vez que o aparelho já está calibrado com o histórico dos pacientes.