UMC está com inscrições abertas para o Concurso de Bolsas para o primeiro semestre de 2023

Estão abertas as inscrições para o Concurso de Bolsas da UMC para o primeiro semestre de 2023. O programa visa oferecer 50 bolsas de estudo com até 100% de desconto para os cursos de graduação. Os contemplados iniciam as aulas no primeiro semestre do próximo ano.

O processo seletivo será realizado através de uma prova on-line ou presencial no dia 5 de novembro de 2022, às 14h.

Os interessados devem se inscrever no formulário on-line pelo link: umc.br/concursodebolsas.

Os valores ofertados nas bolsas de estudo são garantidos durante toda a graduação. O concurso é direcionado apenas aos cursos de graduação (bacharelado, engenharias, licenciatura e tecnologia), exceto curso de medicina e cursos em modalidade a distância – EAD.

A UMC conta com ambiente seguro, localização privilegiada, melhores cursos e professores, além de ótimos conceitos no MEC, se mantendo como referência na região do Alto Tietê.