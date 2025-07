DDC Telefones: 28 anos trabalhando com inovação e confiança

Empresa amplia soluções em telecomunicações e segurança

Com 28 anos de atuação no setor de telecomunicações, a DDC Telefones se destaca no Alto Tietê e em diversas regiões do Estado de São Paulo como referência em soluções para empresas, residências e condomínios. Fundada e comandada pela empresária Mariza Costa, a empresa oferece um portfólio completo de produtos e serviços que unem tecnologia, eficiência e segurança, com foco em conectividade e no dia a dia das pessoas.

“A DDC nasceu do desejo de conectar pessoas com qualidade e confiança, e hoje somos muito mais do que uma empresa de telefonia. Somos uma parceira estratégica para quem busca soluções inteligentes em comunicação e segurança”, afirma Mariza.

Com sede em Mogi das Cruzes e atuação estendida para a Grande São Paulo, Litoral Norte e Sul, Vale do Paraíba e Interior, a DDC oferece desde aparelhos telefônicos, roteadores, câmeras de segurança, DVRs, alarmes, sensores, porteiros eletrônicos e vídeo porteiros, até centrais PABX, softwares de gerenciamento e itens para casas conectadas e automatizadas. Além disso, presta serviços especializados, como instalação, manutenção, desenvolvimento de projetos personalizados, atendimento digital com espera personalizada e consultoria na contratação de planos de telefonia e internet com qualquer operadora.

“Trabalhamos para entregar soluções completas, desde o fornecimento dos equipamentos até o pós-venda, com suporte técnico e manutenção realizados por uma equipe altamente qualificada”, destaca a empresária. A DDC também é assistência técnica autorizada da Intelbras, o que reforça a credibilidade da marca e o compromisso com a excelência.

Outro diferencial da empresa é seu laboratório próprio, onde são realizados consertos e ajustes em aparelhos de PABX (analógico, digital, híbrido e IP), roteadores, DVRs e outros equipamentos. “Nosso foco está em oferecer soluções eficientes, que reduzam custos e ao mesmo tempo ampliem a capacidade de comunicação e segurança de nossos clientes”, pontua Mariza.

Mais do que vender produtos ou prestar serviços, a DDC Telefones aposta no relacionamento com o cliente e na tecnologia como aliada da transformação. “Acreditamos que a conectividade de qualidade transforma realidades. Por isso, atuamos com respeito, empatia, honestidade e compromisso. Esses são os valores que nos trouxeram até aqui e continuarão nos guiando”, conclui a fundadora.

DESTAQUE

Telefones: 11 4728-9588

11 97277-5877

Instagram: @ddctelefones

Endereço: R. José Bonifácio, 132 – Centro, Mogi das Cruzes

Foto 1 – A DDC tem parceria com a Intelbras

Foto 2 – Loja tem 28 anos na área de telecomunicações