Mogi Shopping apresenta projeto de expansão para 2025

O Mogi Shopping, administrado pela HBR Realty, esteve presente na ABF Franchising Expo 2025, entre os dias 25 e 28 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo. A participação teve como destaque a nova fase de expansão do empreendimento, que terá 7,3 mil m² adicionais de Área Bruta Locável (ABL), com cerca de 40 novas lojas em um projeto que valoriza o design contemporâneo, paisagismo integrado e iluminação natural.

“O Mogi Shopping é um ativo maduro, com performance consolidada e papel relevante no dia a dia da cidade. A nova fase de expansão nasce da combinação entre alta ocupação, demanda reprimida por novas marcas e o potencial de atrair franquias que buscam eficiência operacional e sinergia com um mix já estabelecido. Mais do que ampliar a estrutura, reforçamos nosso compromisso com o desenvolvimento de Mogi das Cruzes e com a entrega de valor sustentável para lojistas, consumidores e para o entorno”, afirma Alexandre Bicudo, diretor de Operações da HBR Realty.

Com mais de 10 milhões de visitantes por ano, 190 lojas e 99,5% de taxa de ocupação, o Mogi Shopping é um dos ativos estratégicos apresentados pela HBR Realty na plataforma de Malls durante a feira.

O Mogi Shopping é referência em experiência, conveniência e lazer na região. Com uma estrutura completa e acolhedora, o shopping funciona com Praça de Alimentação aberta diariamente das 11h às 22h; lojas das 10h às 22h, de segunda a sábado; e das 14h às 20h aos domingos e feriados.

Para mais informações, acesse o aplicativo do Mogi Shopping, acompanhe as novidades pelo perfil @mogishopping nas redes sociais ou entre em contato pelo telefone (11) 4798-8800.

