On Business | Edição 1397

No dia 26 de junho, em sua reunião festiva, foi marcada pela cerimônia de posse do novo conselho diretor do Rotary Club de Mogi das Cruzes para o biênio 2025/2026. Na foto, o ex-presidente Sergio Roberto Fernandes comemora a transmissão do cargo para o atual presidente, o atuante Antônio Custódio

A AR Produções inicia uma nova fase. No dia 2, a família Magni, Alberto, Maria Vitória, Alessandra e Albertinho, recebeu parceiros e amigos em coquetel para apresentar a Event1, agência especializada em brand experience, unindo criatividade, tecnologia e estratégia para criar conexões reais entre pessoas e marcas. Sucesso!