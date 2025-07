Fique Sabendo | Edição 1397

… que, no dia 5, a querida Maria Fernandez Iglesias participará, entre 17 escritores da região, do 1º Festival Literário de Inverno, no Casarão do Carmo, das 13 às 19h. Não perca!

… que, nos dias 11 e 12, o Clube de Campo promove sua Festa Julina, com barraca de minipizza do Instituto Pro+Mais. A festa tem início às 17h, na sexta, e às 16h, no sábado. Não perca!



… que a paixão pela gastronomia pode virar um negócio lucrativo e o Instituto Gourmet pode lhe ajudar, com seus vários cursos, em sua formação profissional para a conquista de sua independência financeira.



…que no dia 19, às 14h, será realizada a 12ª Festa Julina Caminheiros, com barracas, quadrilhas, bingo e muitas brincadeiras, no Sollar da Árvore.