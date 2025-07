“Em Evidência”, com Cintia Lira

Cintia Lira | Advogada

Com olhar firme e empático voltado à transformação por meio da boa gestão pública, a advogada Cíntia Renata Lira da Silva, 51, é a secretária de Administração da Prefeitura de Suzano. Mogiana, nasceu no Hospital Mãe Pobre, porém foi registrada e criada em Suzano, onde construiu raízes e trilhou sua trajetória profissional e pessoal. Da infância, lembra da primeira ida ao cinema de rua, para assistir “E.T. – O Extraterrestre”. “Chorei muito no colo da minha mãe, quando o ET voltou para o planeta dele”, recorda. Foi aluna, da pré-escola ao ensino médio, na Escola Estadual Antônio Marques Figueira, em Suzano. Formou-se em Direito pela UBC, em 1997, e depois, fez pós-graduação em Direito Eleitoral e Processo Eleitoral e MBA em Administração Pública e Gestão de Cidades. Fascinada pelo Direito, acredita na força do serviço público para transformar vidas. Escolheu a Administração Pública, pois acredita que uma gestão eficiente pode promover igualdade, garantir direitos e gerar impacto real na vida das pessoas. E que cada desafio é uma oportunidade de servir com responsabilidade, compromisso e propósito.

No início da carreira, advogou por cerca de 12 anos e, em 2009, foi convidada para integrar a equipe da Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Guararema. Em 2012 foi assessora parlamentar do deputado estadual André do Prado e, no ano seguinte, assumiu a Secretaria de Administração da Prefeitura de Suzano, cargo que ocupa até hoje e onde descobriu sua verdadeira vocação: a gestão de pessoas. Lirou mora em Suzano, é divorciada e tem cinco filhos: João Gabriel, 22; Laís Vitória, 20; Paulo Henrique, 20; Natieli Valéria, 19; e Pedro Augusto, 17. Muito ligada à família, adora reunir os filhos, a mãe, as tias e os amigos para almoços, viagens ou encontros descontraídos. Seu prato preferido é massa, mas não dispensa uma boa comida japonesa. Sagitariana, é alegre e otimista. “Sempre busco ver o lado bom das coisas. Acredito que estamos em evolução constante e quero ser melhor amanhã do que fui hoje.”, afirma. Seu estilo é social, com elegância e praticidade, herdado dos tempos de advogada, e nunca falta em seu armário um vestido preto básico. Sua cor é o amarelo, e seu perfume, Chanel Fraiche. Nos momentos de lazer, gosta de assistir filmes e séries, e praticar musculação e pilates. Coleciona souvenirs de viagem e os ímãs de geladeira são uma tradição compartilhada com o filho João Gabriel. Está lendo o livro “Infiel – A história de uma mulher que desafiou o Islã”, de Ayaan Hirsi Ali, e adorou o filme “Diário de uma Paixão”. Das viagens, destaca que Noruega a encantou e, no Brasil, Natal-RN, onde tem familiares, é a sua paixão. Seu sonho de consumo é ir à Disney com toda a família. Católica devota de Nossa Senhora Aparecida, a filha de Maria Salete Lira da Silva, 78, a ensinou a ter força para lutar pelos próprios sonhos. Para ela, a vida é um aprendizado diário. Sua frase: “O passado eu não posso mudar, mas o futuro está em minhas mãos!”