Suzano Shopping terá megaloja da Riachuelo

Uma das maiores redes do varejo de moda do Brasil, a Riachuelo, abrirá uma loja no Suzano Shopping, a primeira e única no município de Suzano. A nova âncora irá reforçar a qualificação do mix do empreendimento, como a Casa Bauducco, recentemente inaugurada, além de operações que investiram em renovação ou ampliação de suas instalações.

A unidade da Riachuelo ocupará uma área com mais de 1.700 metros quadrados e será instalada onde antes funcionava o PoupaTempo. As obras serão iniciadas neste mês e a inauguração está programada para o 2º semestre de 2025.

A varejista vem para somar às marcas de desejo dos consumidores que aportaram no mall suzanense nos últimos meses. Em abril, o shopping inaugurou a aguardada unidade da Casa Bauducco, com uma ampla e aconchegante cafeteria, para os fãs do menu consagrado da marca, além de empório.

“Grandes marcas têm demonstrado interesse pelo Suzano Shopping, como a Riachuelo, referência do setor, gigante nacional, que chega neste novo momento do empreendimento, de qualificação, diversificação e fortalecimento do mix de lojas e a oferta de novas e melhores experiências de compras que atendam às necessidades e interesses dos nossos visitantes de Suzano e cidades da região. Até o primeiro semestre, foram 19 novas operações. Teremos ainda mais novidades”, destaca Diego Nóbrega, superintendente do shopping.

Nóbrega lembra que, além das recentes inaugurações, outras marcas iniciaram as atividades no empreendimento nos últimos meses, como Wepink, Sumirê, L’Occitane Au Brésil, Mr. Kitsch, Triton Eye Wear, Laser & Co., Realme, TNG, Gelato Borelli, entre outras, e, em maio, Vivenda do Camarão.

E não para por aí, como ressalta Filipe Medeiros, gerente de Marketing: “Diversas operações investiram, recentemente, em retrofits e ampliações, diante de bons resultados e do retorno obtido com melhorias e investimentos na revitalização promovidos pelo shopping”.

A C&A, por exemplo, aposta na ampliação de sua estrutura, que deverá ganhar mais 400 metros quadrados de espaço para a oferta de mais artigos para a clientela. Outro exemplo é a Cacau Show, que passou a super loja, inclusive, com cafeteria.

Morana e Suco Bagaço, que iniciaram as atividades no formato de quiosque, se tornaram lojas, reforçando o potencial do shopping como excelente opção de investimento.

Outras marcas investiram no retrofit e reinauguraram suas instalações, como CVC Turismo, Toasted Potato, Spoleto, Chiquinho Sorvetes, O Boticário, Casa das Alianças e Ourominas, e ainda a nova localização do laboratório de análises Cytolab.

