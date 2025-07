Documentário retrata força da música na educação pública em Mogi

Filme destaca como a música transforma vidas de crianças e jovens

Mogi das Cruzes ganha destaque no audiovisual com o lançamento do documentário “Música na Escola: Formando Nossos Pequenos”, que será exibido no sábado (5), no auditório do Cemforpe.

Produzido pela WSM Produções e realizado por meio do Edital da Lei Paulo Gustavo, o filme conta a trajetória do projeto “Pequenos Músicos… Primeiros Acordes na Escola”, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Associação Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes.

Atualmente, o programa atende cerca de 11 mil alunos em 28 escolas municipais, levando formação musical para diferentes distritos da cidade. Com duração de 30 minutos, o documentário mostra como a música atua como ferramenta de transformação social, cultural e educacional, estimulando valores como disciplina, autoexpressão e trabalho em equipe.

A produção reúne depoimentos emocionantes de professores, alunos e moradores da comunidade, destacando conquistas que vão de histórias pessoais de superação até reconhecimento internacional. Também apresenta exemplos de escolas participantes, como a Escola Mário Portes e a Escola Noêmia Real Fidalgo, além de escolas descentralizadas como a Escola Cecília Vianna, no distrito de Taiaçupeba.

O documentário, financiado pelo Edital da Lei Complementar Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), será exibido para um público estimado de 700 pessoas e, em seguida, ficará disponível no canal do YouTube da Sinfônica Mogi, ampliando seu alcance para sensibilizar ainda mais pessoas sobre a importância de projetos culturais ligados à educação.

Com direção de Weberton de Souza Morais, a WSM Produções reforça sua trajetória de mais de dez anos produzindo conteúdos audiovisuais que valorizam a cultura e a identidade local no Alto Tietê.

