UMC DAY leva atividades gratuitas ao Parque Centenário, em Mogi

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) promove, no sábado (29), mais uma edição do UMC DAY, ação de extensão aberta ao público que levará uma ampla programação de serviços e atividades gratuitas ao Parque Centenário, em César de Souza, Mogi das Cruzes. O evento acontece das 9h às 16h e reunirá alunos e professores de diversos cursos de graduação e da pós-graduação da instituição.

Ao longo do dia, os visitantes poderão participar de atendimentos, oficinas e atividades culturais, recreativas e educativas voltadas à saúde, bem-estar, cidadania e conhecimento. Na área da saúde, haverá aferição de pressão arterial, orientações de prevenção de doenças, saúde bucal, avaliações físicas, quick massage e ações informativas promovidas pelos cursos de Enfermagem, Odontologia, Biomedicina, Farmácia, Estética e Cosmética.

O curso de Psicologia conduzirá rodas de conversa sobre saúde mental e atividades lúdicas para crianças. Já os cursos da área de Negócios oferecerão oficinas de elaboração de currículo e orientação financeira pessoal. A população também poderá contar com atendimento jurídico gratuito, conduzido pelos alunos e docentes do curso de Direito.

As oficinas criativas ficam por conta de Arquitetura e Urbanismo, com jogos urbanos, bioconstrução e atividades de desenho. Os cursos de Comunicação e Marketing, Design Gráfico e CST em Marketing promoverão oficinas criativas com o tema “Parque Vivo”, estimulando reflexões sobre preservação ambiental e uso consciente dos espaços públicos.

A área de engenharia marca presença com atividades diversas: os cursos de Engenharia Mecânica e de Produção apresentarão o projeto BAJA, demonstrações de física e um jogo da velha tridimensional; os cursos de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica conduzirão o “Bate-Papo de Engenharia”, com exposição de equipamentos e pequenos experimentos. Já os cursos de Química e Engenharia Química apresentarão a atividade “Desvendando a Química do Dia a Dia”, com experimentos interativos.

As atividades físicas também terão espaço com oficinas, vivências esportivas e avaliações promovidas pelo curso de Educação Física. O curso de Nutrição oferecerá orientações sobre alimentação saudável, além de avaliação nutricional simples. A Fisioterapia apresentará a ação “Fisioterapia em Ação”, com orientações sobre dor crônica e demonstração das diferentes áreas da profissão.

Os cursos de Tecnologia da Informação disponibilizarão a Cartilha Digital de Segurança, com informações sobre cibersegurança e prevenção de golpes virtuais.

O UMC DAY tem como proposta aproximar a universidade da comunidade, promovendo integração, aprendizado e serviços gratuitos oferecidos por alunos orientados pelos professores, em um ambiente aberto e acolhedor.







