UMC celebra mais um ano da Festa do Divino

Festeiros estarão unidos no Campus da UMC para dar início a solenidade

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes é uma das principais tradições da cidade, reunindo a população da região, turistas e universitários em uma celebração de 411 anos a expressão da fé e devoção ao Espírito Santo. A UMC tem uma conexão histórica junto a Festa do Divino, com a participação do corpo docente e discente em diversas ações, como Subimpério da solenidade, atendimento da população em estande com painel informativo, brindes para os participantes das ações e a distribuição do “afogado”, prato típico da comemoração.

Neste ano, o tema da festa é: “Divino Espírito Santo, derramai em nossos corações o dom da Misericórdia”, e a celebração junto a UMC, que compõe o Subimpério, se inicia no dia 8 de maio, com Entrada das Bandeiras no campus da UMC, a partir das 18 horas, em um evento com música, chocolate quente e o tradicional pão de mandioca.

No dia 9, será realizada a “Festa das Bandeiras”, com uma procissão com paradas na Prefeitura de Mogi das Cruzes, na Praça Coronel Benedito de Almeida e, por fim, no Centro Municipal Integrado (CMI) Deputado Maurício Najar, na Avenida Cívica (s/nº), Mogilar, onde será realizada a quermesse da festa.

A solenidade vai até o dia 19 de maio e terá a participação da UMC em todos os dias de evento, por meio do estande aberto para todo o público. Durante o dia 17, a equipe da UMC estará junto à organização da festa para a servir o “afogado” durante o evento.

Serviços prestados pela UMC

A UMC presta diversos serviços gratuitos para a população de Mogi das Cruzes e região, por meio de clínicas, centros de assistências e laboratórios, com o atendimento realizado pelos alunos e acompanhamento dos professores. Dentre estes serviços estão: a Policlínica UMC, Clínica de Odontologia, Clínica de Psicologia, Serviço de Fisioterapia, SAJ (Serviço de Assistência Jurídica), CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania), entre outros.

Para mais informações, acesse o site: https://www.umc.br/