UMC aposta em Programa de Nivelamento Estudantil para alunos da graduação

O Programa de Nivelamento Estudantil é uma iniciativa da UMC que destaca importantes resultados que vem sendo obtidos junto aos alunos, e tem como principal característica dar apoio aos discentes ingressantes e veteranos dos cursos de graduação oferecendo conteúdo do ensino médio e acesso a conhecimentos básicos em disciplinas de uso fundamental para à formação universitária.

As aulas são oferecidas no contraturno da graduação, justamente para que todos possam participar. As disciplinas oferecidas são: matemática, português, biologia, física e química.

Os participantes do Programa de Nivelamento têm a oportunidade de revisitar 5 temas distintos, em 5 aulas de cada disciplina. O Assessor Pedagógico da Pró-Reitoria, Prof. Helio Martucci, explica que todo procedimento de apoio ao desenvolvimento pedagógico é uma forma para tornar os alunos mais seguros de si. “Por esse motivo, avalio como essencial o oferecimento do Programa de Nivelamento e o desempenho da Universidade neste caso é apropriado e auxilia no contexto da formação do discente de graduação”, conclui o professor.