UMC abre vagas presenciais para diversos cursos de Pós-graduação Lato Sensu

Cursar uma pós-graduação é um investimento na carreira, em decorrência das exigências do mercado e demandas profissionais. Com isso, alunos formados em cursos de graduação, retornam as Instituições de Ensino Superior para realizarem suas especializações, MBAs Lato Sensu ou Stricto Sensu em mestrado ou doutorado.

A pós-graduação pode ser decisiva na hora de montar ou alavancar o próprio negócio, pois desperta o empreendedorismo. Para quem atua no meio corporativo, ter estas formações no currículo é a forma de manter um alto nível de empregabilidade.

De acordo com o Professor e Coordenador da Pós-graduação Lato Sensu, Extensão e do EAD da UMC, Nellis Oliveira Santos, a especialização é necessária para o desenvolvimento pessoal e profissional. “O mercado necessita de colaboradores com melhor nível de qualificação, que trazem soluções inovadoras, afim manter as empresas em maior grau de competitividade no mercado de trabalho”, ressalta.

A Universidade de Mogi das Cruzes oferece cursos de especialização e MBA nas áreas de Saúde, Educação e Cultura, Gestão e Negócios e Tecnologia e Engenharia. Para 2023, após pesquisas de mercado, os cursos de Biomedicina e Farmácia Estética e Enfermagem Estética estão sendo relançados.

O prazo para inscrição dos cursos presenciais de especializações e MBAs, será até 17/03/2023. Em relação a cursos on-line não possui prazo máximo para inscrição, devido o aluno poder iniciar seus estudos em qualquer dia do ano. Para realizar a inscrição inicial em qualquer curso, a documentação requirida para ambas as modalidades são RG, CPF e apresentação do Diploma da Graduação completa.