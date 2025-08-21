UMC abre vagas para Orientação Profissional gratuita

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), por meio do Curso de Psicologia, está com vagas abertas para o processo de Orientação Profissional oferecido no Serviço Escola de Psicologia.

A iniciativa é voltada a estudantes do ensino médio e alunos da própria universidade que desejam planejar sua vida e carreira, além de jovens e adultos em busca de maior autoconhecimento. O serviço também contempla pessoas que estão em transição de carreira ou que pretendem mudar de área.

Os atendimentos individuais são realizados por estagiários do curso de Psicologia, com supervisão direta de professores orientadores, garantindo acolhimento e qualidade no processo.

As inscrições devem ser feitas pelo telefone (11) 4798-7133 ou pelo e-mail clinicapsico@umc.br. No ato da inscrição, é necessário informar nome completo, idade e telefone de contato. As vagas são limitadas.

A proposta é gratuita e une aprendizado acadêmico com benefício à comunidade, auxiliando na tomada de decisões profissionais mais conscientes e alinhadas aos objetivos de cada participante.

