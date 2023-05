Uma escola para quem quer seguir a profissão

Ao longo dos 25 anos do jornal A Semana, foram muitos os profissionais que por aqui passaram. Foram dezenas de estudantes de Jornalismo que tiveram, aqui na redação, seu primeiro contato com a profissão.

Aos 29 anos, Felipe Ruffino lembra quando, 10 anos atrás, entrou no jornal para seu primeiro estágio. E ele atribui ao A Semana grande parte das características que o definem como profissional hoje. “O A Semana me transformou em um jornalista hibrido, pois eu tive a oportunidade de conhecer todas as editorias”, conta.

Ruffino, que também chegou a ter uma coluna no periódico, atuou em vários setores do jornalismo depois que saiu do A Semana: foi assessor parlamentar, produtor de vídeo, assistente de marketing e professor de Língua Portuguesa na rede Estadual de Ensino.

Depois disso, passou ainda pela Record TV e pela Prefeitura de Mogi. Hoje, dedica-se à assessoria de imprensa e se tornou referência em gerenciamento de crise. “Foi através do primeiro jornal que me abriu portas que pude fazer relacionamento, me posicionar e conquistar aos poucos meus sonhos”.