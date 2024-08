Treinamentos de primeiros socorros e brigada de incêndio são oferecido pelo Doce Lar de Mogi

Os colaboradores da Associação Beneficente Doce Lar de Mogi das Cruzes passarão por dois treinamentos neste sábado (3): de primeiros socorros, das 8h às 12h, e brigada de incêndios, das 13h às 17h. Os cursos serão aplicados pelo técnico em segurança do trabalho, Alexandre D Rabelo, no Centro de Educação Infantil Comunitário (CEIC) Doce Lar – Unidade II. Cada um dos 102 participantes, que foram divididos em turmas, irá receber certificado.

O coordenador administrativo geral da Associação Beneficente Doce Lar, Washington Vieira, fala sobre a importância dos treinamentos para os colaboradores da instituição e destaca que eles são uma forma de prevenção e cuidado com os alunos das escolas que integram a Doce Lar: “O propósito do treinamento é preparar os nossos colaboradores para atuar em situações emergenciais. Nos cursos, eles irão aprender a operar equipamentos de combate a incêndios e até a entender como funciona o Plano de Abandono e segurança em caso de incêndios e emergências (identificando e reconhecendo os riscos) para poder prestar os primeiros socorros aos nossos alunos, em caso de um incêndio, por exemplo”.

Além disso, Vieira diz que os treinamentos são exigidos por lei e todos os anos eles são aplicados na Doce Lar. “A brigada de incêndio é uma condição, geralmente, necessária para a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Este documento certifica que a edificação possui as condições de segurança contra incêndio, contemplando medidas estruturais, técnicas e organizacionais integradas, que possam garantir à edificação proteção no segmento de segurança contra incêndios. Anualmente, os nossos colaboradores passam por essa atualização”, destaca ele.

Com os treinamentos, a Doce Lar reforça o seu compromisso com os colaboradores e alunos. “É mais do que um ato preventivo, é um ato de amor”, comenta a presidente da Doce Lar, Marcela Tartaglia.

Atualmente, a entidade, que presta serviços nas áreas da educação e da assistência social, é composta por três unidades escolares, localizadas na Vila Brasileira, no bairro da Porteira Preta e no Jardim Margarida; um Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Vila Brasileira, e atende a um projeto social, a Orquestra Doce Lar.

A faixa etária assistida varia dos 4 meses aos 17 anos. A Doce Lar atende a crianças de 4 meses a 5 anos e 11 meses, nas escolas; dos 6 anos aos 17 anos, no serviço de convivência; e de 10 anos a 14 anos, na Orquestra Doce Lar.

O CEIC Doce Lar – Unidade II (onde serão aplicados os treinamentos) está localizado na Avenida Kaoru Hiramatsu, 1.700 – no Bairro da Porteira Preta.