Trecho da rua Francisco Martins passa a ter mão única de direção a partir de terça

O trânsito de veículos na rua Francisco Martins, no Socorro, terá mudanças a partir de terça-feira (28/06) para melhoria da segurança viária da região. A via passará a ter mão única de direção, no sentido centro-bairro, no trecho entre as ruas Sérgio Plaza e Frederico Straube.

A medida foi definida pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana com base em estudos técnicos realizados pela pasta. Entre os fatores levados em conta para a definição da alteração estão a geometria da via e o seu fluxo de veículos. Além disso, a rua tem movimentação constante de caminhões que realizam carga e descarga em estabelecimentos da região.

“Trata-se de uma via estreita, com perfil residencial, estacionamento de veículos e que vem recebendo um fluxo maior de veículos. A alteração tem como objetivo eliminar o conflito existente atualmente e ampliar a segurança viária tanto para os condutores, quanto para os pedestres”, explicou a secretária municipal de Mobilidade Urbana, Cristiane Ayres.

Ela lembrou ainda que o trecho inicial da rua Francisco Martins, entre o Largo do Socorro e a rua Sérgio Plaza, já possui mão única de direção, também no sentido centro-bairro.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana colocou faixas informativas. Além disso, uma nova sinalização será implantada e agentes municipais serão deslocados para o local para orientar os motoristas.

A recomendação da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana é para que os motoristas e pedestres que circulem pela região em que a mudança ocorrerá ampliem a atenção e a cautela nos primeiros dias, quando ocorre a adaptação para o novo sistema.

Mais informações sobre o trânsito de veículos podem ser obtidas pelo telefone 0800 77 30 194.