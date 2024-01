Trabalhos de desassoreamento do rio Tietê têm início

O Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) iniciou os trabalhos de desassoreamento do rio Tietê em Suzano, por meio do programa “IntegraTietê”, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Pedido constante do prefeito Rodrigo Ashiuchi ao Palácio dos Bandeirantes, a obra terá duração de 30 meses e possui fundamental importância para evitar o transbordamento do rio nos períodos de chuvas intensas não só em Suzano, mas em todo o Alto Tietê, sobretudo nos bairros que margeiam o traçado do corpo d’água.

Dois trechos serão contemplados: o primeiro deles tem 14,9 quilômetros de extensão e parte do ribeirão Taiaçupeba-Mirim até o limite de Itaquaquecetuba com Poá. A previsão é de que sejam removidos cerca de 315 mil metros cúbicos (m³) de sedimentos e 7,2 toneladas de vegetação aquática neste local. Já o segundo possui 13,3 quilômetros, saindo da foz do mesmo rio até o córrego Ipiranga, na vizinha Mogi das Cruzes. O DAEE espera remover aproximadamente 280 mil m³ de sedimentos e 1,4 tonelada de vegetação. Somados, o processo deverá retirar 595 mil m³ de sedimentos, o equivalente ao trabalho de 35 mil caminhões basculantes de 17 m³ cada.

Um terceiro trecho, que também passará por desassoreamento, vai aprimorar o escoamento da água para o sentido oeste do rio. Ele tem 16 quilômetros, abrangendo o trecho entre Poá e Itaquá e a foz do córrego Três Pontes, que divide Itaquá e São Paulo. Neste ponto, é esperada a retirada de aproximadamente 353 mil m³ de sedimentos e 11,5 toneladas de vegetação aquática.

“Há três anos o prefeito Rodrigo Ashiuchi e todos nós estávamos solicitando insistentemente para que fosse realizado o desassoreamento do rio Tietê aqui em Suzano e na região. Finalmente isso vai acontecer e, sem sombra de dúvidas, vai ajudar muito no escoamento da água. Recentemente foi instalada a placa de início dos trabalhos e isso é um passo fundamental para preservar nossos bairros em dias de grandes precipitações”, comemorou o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.

No total, as intervenções contemplam o lote 4 e vão desobstruir 44,2 quilômetros do rio no Alto Tietê. A pasta estadual informou que estão sendo investidos cerca de R$ 132 milhões nas obras e que elas vão beneficiar 1,2 milhão de habitantes em toda a região. A ideia, com a limpeza, é desobstruir cursos d’água e melhorar as condições ambientais ao longo dessas áreas específicas. A divisão em três trechos ocorre com o objetivo de otimizar a eficácia das operações de remoção de sedimentos e vegetação aquática em diferentes áreas.

“Tivemos uma conversa intensa com o governo do Estado ao longo destes três anos em que o rio ficou sem receber o desassoreamento e agora, finalmente, vamos ter esse investimento para Suzano e região. É importante destacar como essa obra afeta diretamente a população. A retirada destes sedimentos do fundo do rio aumenta o espaço para a passagem de água e assim, os córregos que cortam nossa cidade vão desaguar com mais facilidade em dias de chuvas fortes. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas e a toda a equipe do DAEE por atenderem ao nosso pedido”, finalizou Ashiuchi.