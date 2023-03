Torneio de Verão La Liga de futebol society vai agitar o Clube de Campo em maio 

Os associados do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) apaixonados por futebol terão sua primeira chance de levantar uma taça em 2023. O complexo esportivo e de lazer está com inscrições abertas para o Torneio de Verão La Liga de futebol society, homenageando as grandes equipes espanholas em um campeonato que promete tirar o fôlego.

As partidas serão disputadas no Campo Society “Maurício Machado de Mello” aos domingos, com início previsto para o dia 7 de maio. As inscrições devem ser feitas até o dia 2 de abril (domingo), no Departamento de Esportes. É cobrada uma taxa de R$ 50 por associado. Para participar do torneio de categoria única, é necessário ter mais de 18 anos (nascidos até 2004).

Nas edições anteriores, o Departamento de Esportes do CCMC homenageou a Copa do Mundo, formando equipes que representaram as seleções participantes do maior torneio de seleções. Em 2019, o tema foi a Premier League (campeonato inglês). Já em 2017 e 2018, a Champions League, maior campeonato de clubes do mundo, foi a escolhida para a disputa.

O Torneio de Verão La Liga do Clube de Campo tem o patrocínio da IMOT – Ortopedia e Traumatologia. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600.