Torneio de tênis do Clube de Campo de Mogi define os melhores jogadores do ano 

O torneio final de uma temporada repleta de jogos emocionantes em busca das melhores colocações no Ranking de Tênis do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) definiu os oito melhores jogadores do complexo de esportes e lazer. No último fim de semana, dias 25 e 26, aconteceu o “Finals CCMC de Tênis”, encerrando as disputas que, ao longo do ano, revelaram os atletas mais se destacaram na modalidade.

Na categoria Feminino A, Yoko Ogura foi a vencedora e Rosana Sleiman ficou com o segundo lugar. Já na Categoria Masculino A, o título ficou com Caio Pasqualini e Michael Sabbag foi o vice-campeão. No Masculino B, Rafael Tulio ficou em primeiro lugar, seguido de Mario Prado. Já na categoria Masculino C, Marcelo Nery ficou no topo do pódio, com Bruno Kuroba conquistando o vice-campeonato.

Ranking geral

Neste fim de semana também ficaram definidos os melhores jogadores de cada categoria no ranking geral. No Feminino A, Yoko Matilde Ogura foi a melhor classificada, seguida por Daniela Tambelli e Gisella Eleutero. Já na competição masculina, na categoria A, Caio Pasqualini ficou em primeiro lugar, Lincoln Aoki em segundo e Luiz Gustavo Vidolin em terceiro. O pódio do Masculino B ficou com Rodrigo Marcon (1º), Washington Librelon (2º) e Gustavo Pilon (3º). Já na C, Marcelo Nery, Rogério Kuroba e Geraldo Magela completam o ranking no primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Beach Tennis

Neste sábado (2/12), é a vez do “Finals CCMC do Beach Tennis”, modalidade que conquista cada vez mais adeptos em todo o País e, nos últimos tempos, se tornou um dos principais esportes oferecidos pelo complexo.

Assim como no torneio do último fim de semana, o Finals do Beach Tennis consagrará os melhores beachtenistas do ano. Além disso, o ranking servirá como base para a convocação de atletas para torneios estaduais, nacionais e até internacionais em que o CCMC participar ou que vier a ser convidado.