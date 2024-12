Torneio Corujão, do Clube de Campo de Mogi, fecha a temporada

México, Costa Rica e EUA foram os grandes vencedores do campeonato

As partidas finais da 44ª edição do Corujão, o tradicional torneio de futebol society do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), fecharam a temporada repleta de disputas. Os jogos do campeonato começaram em setembro, com mais de 260 atletas participantes, e terminaram no último fim de semana. Neste ano, o torneio foi inspirado na Copa América. Os times representaram os principais países do continente e levaram a torcida ao Campo Society “Maurício Machado de Mello”.

As finais ocorreram em duas datas. No dia 19 de novembro, a categoria Sênior teve como campeã a equipe do México, que venceu os EUA nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. No dia 22, foi a vez das categorias Master e Sport. Na Master, Costa Rica superou o Uruguai nos pênaltis após empate por 1 a 1. Na Sport, os EUA venceram a Jamaica em uma partida com placar movimentado, finalizado em 7 a 5.

As finais foram transmitidas ao vivo pelo YouTube, com locução profissional, o que proporcionou uma experiência diferenciada aos torcedores. Além das partidas, o evento contou com um show do cantor Sollano, que animou o público com samba e pagode.

O diretor de Esportes do clube, Rodrigo Lazzuri, destacou que o torneio consolidou sua posição como um dos principais eventos do calendário do complexo de esportes e lazer mogiano:

“O Corujão deste ano foi especial em vários sentidos. Tivemos um grande número de participantes, partidas emocionantes e o engajamento do público, que lotou as arquibancadas e acompanhou as transmissões ao vivo. Nosso objetivo foi proporcionar uma experiência completa para os atletas e para a comunidade, e acreditamos que conseguimos cumprir essa meta”, disse.

O 44º Corujão teve como patrocinadores CEOOT, Colégio Brasilis, Sardinha Comunicação Visual, Tintas Líder, Constantino, Reart, Grupo Bruto, Condortur, Multiplic Corretora de Seguros, Clínica FIP, Azurra, Atila, Alto Tietê Energia Solar, Leafar Imóveis e use360.

Concurso do Omelete

Com as finais do Corujão, realizadas no dia 22 de novembro, aconteceu o Concurso do Omelete, que reuniu seis inscritos na competição culinária. O primeiro lugar foi conquistado por Dario José da Silva Junior, seguido por Miguel Eduardo de Faria em segundo e Marcelo Oliveira em terceiro. Para completar a programação, o buffet Perfil preparou uma galinhada especial, servida com chopp à vontade, o que garantiu um clima de confraternização entre os presentes.